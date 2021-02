Scontro e ribaltamento in rotonda a Luino, ferito un 33enne

Un incidente tra due auto si è verificato questa mattina, sabato, in via Copello, all’altezza della rotatoria Martiri della Gera a Luino dove inizia la salita che porta a Montegrino Valtravaglia. Sul posto sono arrivati i Vigili del Fuoco, un’ambulanza e la Polizia Locale per ricostruire la dinamica. Ferite non gravi per il 33enne a bordo dell’auto che si è ribaltata, trasportato al Pronto Soccorso dell’ospedale di Luino.