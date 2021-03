Usciranno oggi, dalla “bolla” dell’Oratorio di Biumo, i ragazzi che hanno deciso di vivere un’esperienza insieme contro l’isolamento imposto dal lockdown.

Una scelta di condivisione in un periodo particolarmente difficile per i giovanissimi, studiata nei dettagli e realizzata grazie all’impegno di don Gabriele Colombo, responsabile della pastorale giovanile della Comunità “Beato Samuele Marzorati”. Tre settimane insieme, lontano dal virtutale, dai social network e dalle relazioni filtrate da uno schermo.

Il racconto di questa esperienza e le regole all’interno delle quali ha preso vita il progetto:

Quello che è accaduto all’oratorio di Biumo è una storia decisamente alternativa e interessante che da Varese ha fatto il giro d’Italia, dalle pagine dei quotidiani nazionali alla televisione. Leonardo, Rachele e Riccardo, tre dei venti ragazzi che hanno vissuto l’esperienza della “Bolla” dell’oratorio di Biumo, sono stati ospiti nella serata di sabato della trasmissione “Le parole della Settimana“, in onda su Rai3 e condotta da Massimo Gramellini. Il loro racconto che parte dalla quotidianità della vita insieme alla scelta di non utilizzare i social network per “recuperare il tempo perso durante il lockdown” si può rivedere qui (dal min 33)

Prossimamente da questa avventura di socialità nascerà anche un racconto online realizzato proprio dai giovani che ne sono stati protagonisti.

In questa intervista all’agenzia d’informazione Sir, la testimonianza diretta dei ragazzi all’interno della bolla di Biumo: