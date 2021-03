Sanificazioni alle scuole medie di Cocquio Trevisago

Scuole medie chiuse per sanificazione straordinaria questa mattina, primo di marzo a causa della positività di uno studente.

Lo ha comunicato ieri il sindaco di Cocquio Trevisago con una comunicazione rivolta ai cittadini dal profilo facebook del Comune.

Danilo Centrella ha spiegato inoltre le nuove norme che entrano in vigore proprio oggi ponendo la Regione in zona arancione.

In merito ai contagi, è stato fatto un punto della situazione a Cocquio Trevisago: «Sono 16 positivi in paese, 4 ospedalizzati in buone condizioni generali», ha spiegato poi Centrella facendo il punto della situazione.