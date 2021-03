Tirreno Adriatico, numero di Van del Poel. Eolo-Kometa protagonista con Bais

Wout Van Aert mercoledì, Julian Alaphilippe ieri, Mathieu van der Poel oggi: i tre protagonisti forse più attesi del lotto hanno tutti già lasciato il segno in questa edizione della Tirreno Adriatico che nella terza tappa prevedeva arrivo a Gualdo Tadino e che si è risolta in volata a ranghi ristretti.

Clamorosa l’azione di forza di van der Poel (Alpecin-Fenix) che si è letteralmente scatenato e ha scavalcato Van Aert che era andato a chiudere un “buco” sull’attacco di Stybar. Terzo posto per il lombardo Davide Ballerini (Deceuninck-Quick Step), primo degli italiani. Il belga della Jumbo Visma resta leader della classifica generale.

La giornata è stata caratterizzata da una lunga fuga di circa 200 chilometri con cinque corridori: tra di loro anche un uomo della Eolo-Kometa, il giovane trentino Davide Bais (foto in alto Borserini/Eolo-Kometa) che è transitato per primo sul GPM di giornata. Con lui all’attacco anche Tobias Ludvigsson (Groupama – FDJ), Mark Padun (Bahrain – Victorious), Guillaume Boivin (Israel Start-Up Nation) e Niki Terpstra (Total Direct Energie). Nel finale, una caduta ha coinvolto diversi corridori tra i quali anche un Eolo, Manuel Belletti.

A proposito di montagna, la maglia verde degli scalatori resta ancora sulle spalle di un altro corridore della Eolo-Kometa, Vincenzo Albanese: il 24enne salernitano resiste in testa alla classifica della specialità anche se domani – sabato – sono previsti due GPM hors categorie con in palio tanti punti. Il primo sul Passo Capannelle e il secondo all’arrivo in salita a Prati di Tivo. La frazione partirà da Terni e sarà piuttosto breve, 148 chilometri, ma le due salite principali unite ad altri strappi renderanno dura la corsa. E così la tappa potrà essere decisiva per il titolo finale della “corsa dei due mari”.