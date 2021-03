Tra un viaggio su Marte e un’ “intervista” a Paul Gauguin è in arrivo il weekend

Gli eventi si spostano sul web come la mostra alla Sala Veratti di Samuele Arcangioli e gli incontri del Circolo dei Lettori di Novara. La società astronomica “Schiaparelli” ci porta fin su Marte, per chi vuole rimanere con i piedi per terra sabato c’è la finale del Festival di Sanremo.

ARTE

GALLARATE – La vita e l’opera di Paul Gauguin in diretta Facebook. Nuovo appuntamento con il ciclo di conferenze promosse dal Museo Maga – Leggi l’articolo

VARESE – I Felini di Samuele Arcangioli (per il momento) solo on line. Rimandata a causa delle nuove disposizioni la mostra alla Sala Veratti. In attesa di vederla dal vivo le foto e i video sono pubblicati su Facebook del gruppo di Musea Trarari Tipi – Leggi l’articolo

MUSICA

IN RETE – Un altro grande concerto su YouTube del coro e orchestra Amadeus. L’appuntamento è per venerdì 5 marzo alle ore 21 sul sito web e sul canale YouTube di Ensemble Amadeus. Protagonista Franz Joseph Haydn – Leggi l’articolo

MUSICA – Festival di Sanremo 2021 al via: istruzioni per l’uso. Un’edizione “made in Italy” con tanti ospiti, tra cui Laura Pausini. Tutto pronto per la 71esima edizione della kermesse della musica italiana – Leggi l’articolo

MUSICA E COMICITÀ – Non ti piace Sanremo? L’alternativa è Canzoniamo. Nella settimana del Festival per eccellenza arriva la proposta alternativa pensata e realizzata dall’attrice Rossella Sabato e dal musicista Lino Pinna con numerose band e cantautori emergenti ma anche comici – Leggi l’articolo

EVENTI

VARESE – Alla scoperta di Marte: una serata nel segno di “Perseverance” . La società astronomica “Schiaparelli” e il gruppo di divulgazione “Chi ha paura del buio?” invitano a seguire l’incontro in diretta su YouTube di venerdì 5 marzo – Leggi l’articolo

GALLARATE – L’ultimo weekend di Filosofarti tra utopia ecologica e il noir di Sara Magnoli. Ecco tutti gli eventi degli ultimi due giorni della rassegna culturale gallaratese Filosofarti – Leggi l’articolo

ARCISATE – Nella piazza principale di Arcisate una panchina rossa contro la violenza sulle donne. Un’iniziativa dell’Amministrazione comunale e della Biblioteca con Cri Valceresio. Sabato 6 marzo l’inaugurazione – Leggi l’articolo

TORINO – “Just the Woman I Am”, la corsa per la ricerca sarà a distanza. Ecco come funzionerà la “virtual edition” della tradizionale corsa/camminata a sostegno della ricerca scientifica universitaria – Leggi l’articolo

CANNERO – La festa degli agrumi di Cannero Riviera sarà online fino a domenica 14 marzo. Anche quest’anno l’appuntamento con una grande festa, interamente tra Youtube, Facebook e Instagram, dedicata agli splendidi frutti d’inverno color del sole: gli agrumi – Leggi l’articolo

LIBRI

LA RECENSIONE – Il Covid ci ha lasciati “Senza respiro”. Il libro di Vittorio Agnoletto pubblicato da Altraeconomia è un’inchiesta indipendente sulla pandemia. Un invito a come ripensare un modello di sanità pubblica – Leggi l’articolo

NOVARA – Da Naomi Oreskes a Michela Murgia, il mese delle donne al Circolo dei Lettori di Novara. Lezioni, dialoghi e presentazioni editoriali: gli incontri al femminile in programma a marzo – Leggi l’articolo

LA RECENSIONE – Storia d’Italia dall’Unità a oggi: diciannove capitoli per raccontare la storia italiana. Edito dalla Società editrice Il Mulino il volume ripercorre i momenti più importanti dal 1861 fino alla fine del XX secolo – Leggi l’articolo

CUROSITA’ PER RESTARE CONNESSI

TECNOLOGIA – Chiamate e videochiamate di Whatsapp arrivano sulle app del computer.La novità di Whatsapp che porta le chiamate voce e video crittografate end-to-end sulle sue App per Windows e Mac – Leggi l’articolo

