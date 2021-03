Letture pigiamate, arte e creatività per i bambini nel weekend

Questo primo weekend di marzo per le famiglie con bambini sembra un deja-vu, già visto, proprio un anno fa. Questa volta però c’è un colore di riferimento: il Varesotto, come la “Lombardia rimane in arancione rinforzato” che, nel fine settimana, liberi dalla Dad, significa che anche per i bambini sono ammesse le passeggiate (avendo sempre cura di evitare i luoghi più frequentati per prevenire assembramenti), ma solo all’interno del proprio comune e non diretti ai parchi gioco che rimangono chiusi.

Arrivano invece dal web proposte di creatività, storie e letture per mettersi alla prova o condividere momenti speciali insieme, genitori e figli.

STORIE

Cantello: venerdì sera la biblioteca e il Comune, assieme all’associazione Libro aperto, propongono ai bambini delle “Letture pigiamate” per augurarsi insieme la buona notte via Zoom > Leggi di più

Besozzo: la nuova favola raccontata con l’arte della nonna (ed ex docente) Angela Fiegna ci porta “A spasso con Paul Klee”. Una nuova favola originale, scritta da lei, e illustrata, come le altre, dalle opere dei grandi artisti. Per ogni autore una favola diversa, per avvicinare i bambini alla storia dell’arte > Leggi qui

Mamma scegliamo un libro?: la nostra rubrica di recensioni di libri per bambini e ragazzi a cura della libraia e scrittrice Laura Orsolini che questa settimana consiglia > Scopri di più

Si legge perché… i libri sono casse di tesori: cosa si cerca e soprattutto cosa si trova un libro. La narratrice Betty Colombo dedica alla passione per la lettura una rubrica fatta di spunti, aneddoti e suggestioni per grandi e piccini > Guarda

LABORATORI

Tradate: inizia a fare caldo, la natura si risveglia e con lei anche insetti e piccoli animali da difendere per tutelare la biodiversità, anche nel giardino di casa. Come? Costruendo per loro dei bug hotel, cioè piccole casette per insetti. Coccinelle, farfalle, api solitarie, coleotteri o ragni: ciascuno ha le sue esigenze “architettoniche” e il Parco Pineta propone online cinque diversi laboratori per costruire, genitori e figli insieme, diverse casette, una per ogni specie di insetto > Leggi qui

Green School: anticipato dove possibile a giovedì 4 e rimandato altrimenti a data da destinarsi l’evento collettivo di piantumazione promosso da Green School per il 5 e 6 marzo “Piantiamo sostenibilità”. Le piantine distribuite nelle 86 scuole aderenti saranno accudite in vaso e messe a dimora nei giardini scolastici appena riapriranno le scuole > L’iniziativa

Inglese: domenica 7 marzo la serie animata Pingu compie 31 anni e la scuola d’inglese internazionale Pingu’s English festeggia con il primo Pingu’s English Day che propone via web decine di laboratori ed eventi in inglese gratuiti, suddivisi per fasce di età > Leggi qui

Besozzo: nasce dall’idea di Elisabetta Ferrari Connecting-Kids, la piattaforma online che permette ai piccoli di lingua italiana ne mondo di incontrarsi per approfondire, divertendosi, passioni e interessi con docenti esperti. In arrivo gli Antichi Egizi > Scopri di più

FOTOGRAFIA

Varese e provincia: sono almeno quattro i progetti di #citizenscience in corso e cui possono partecipare anche i #bambini, straordinari osservatori di natura. Basta armarli di un dispositivo per fotografare. Cosa? Farfalle, Scoiattoli, Tracce di ungulati, Uccelli > Tutte le iniziative

Varese: il contest fotografico “L’Africa d’Italia” è la prima tappa della prima edizione varesina del Festival Ubuntu. La partecipazione è aperta a tutti, fotografi esperti o alle prime armi di ogni età, libera e gratuita. Gli scatti devono essere inviati entro il 15 marzo > Leggi l’articolo

MAMMA E PAPA’

Per tutti: Filosofia, arte e musica, ma anche ma anche viaggi su Marte in questo primo weekend di marzo > Cosa fare nel weekend