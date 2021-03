Uno spettacolo teatrale on line nella giornata del teatro

Vi mancano gli spettacoli teatrali?

In attesa di poter tornare “in presenza” nei teatri della zona e in occasione della giornata del teatro, che cade proprio oggi, sabato 27 marzo 2021, la Compagnia Tutti in Scena di Cantello ha deciso di “alzare il sipario virtuale” su You Tube.

Alle 21 di sabato 27 infatti riproporrà uno dei loro più divertenti lavori, dal titolo “Riuniun da Cundumini” una divertente commedia del 2015.

Sappiamo che durante le riunioni di condominio può succedere di tutto: conflitti, recriminazioni, ripicche….è quello che succederà nello spettacolo, ovviamente rivisto in chiave comica.

GUARDA QUI LO SPETTACOLO, IN “DIRETTA” DALLE 21