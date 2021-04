“Eventi e Wedding: riaprire in sicurezza? Possiamo farlo”

«Possiamo riaprire in sicurezza le nostre attività per eventi e wedding, permetteteci di farlo». Ad intervenire è la titolare dell’agenzia 23&20, Sonia Milani, che con un proprio intervento chiede delle date certe per la riapertura del settore della sua agenzia. «Il 22 ottobre scorso eravamo scesi in Piazza, nel cuore della nostra città, a chiedere risposte. Mai arrivate. Mai una mail, una telefonata, una lettera, un piccione viaggiatore, che ci dicesse che fine dovevamo fare – spiega Sonia Milani -. Oggi, nel nuovo DECRETO “RIAPERTURE”: EVENTI E WEDDING sono ANCORA FANTASMI».

«Viviamo di questo, di Eventi. Ci siamo reinventati, adeguati, plasmati. Ma non è bastato. Volete davvero vederci morire? Non possiamo più sopravvivere all’incertezza, alla preoccupazione, all’insicurezza – prosegue Milani -. Abbiamo cercato di mantenere vive le nostre attività, nonostante tutto, abbiamo pagato affitti ed utenze, siamo rimasti operativi con piccoli servizi a domicilio, ma non sufficienti nemmeno per fare la spesa. Avevamo chiesto un data, legittimamente, come tutti gli imprenditori, c’è stata per i ristoranti, per le palestre, per i parrucchieri, le estetiste, i negozi di abbigliamento. Siamo mancati noi all’appello. Nuovamente invisibili. Ma chiamati a breve a pagare nuovamente tasse ed INPS».

«La Costituzione riconosce pari dignità sociale e diritto al lavoro. Rivendichiamo solo questo, certi di essere in grado, a 15 mesi dall’inizio di questo incubo, di avere tutti i mezzi per farlo in sicurezza. Ma va fatto in fretta, partendo dalle amministrazioni comunali ed arrivando al Governo. Non trattateci come imprenditori astratti, non ce lo meritiamo».