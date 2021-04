Da Lugano a Mendrisio, in Ticino si vota per le comunali

Dopo il rinvio imposto lo scorso anno dalla pandemia, in Canton Ticino, si vota per le elezioni comunali.

Domenica 18 aprile 2021, molti comuni ticinesi andranno al voto per rinnovare Municipi e Consigli comunali.

Lugano, Locarno, Bellinzona, Mendrisio, Chiasso, Gravesano, Tresa, Riviera, Riva San Vitale, Airolo, Maggia, Muralto sono i centri interessati dalla tornata elettorale.

Occhi puntati naturalmente sui comuni più grandi. Tra tutti Lugano dove il sindaco uscente Marco Borradori dovrà cercare di confermare la sua carica di primo cittadino.

Quella del 2021 sarà, come è prevedibile, una tornata elettorale storica anche per i modi in cui sarà organizzata e gestita. Distanziamento, precauzioni anti contagio e norma di sicurezza, che già hanno caratterizzato la campagna elettorale, saranno osservati anche durante il voto e lo spoglio dei risultati.

Accorgimenti che potrebbero far slittare di qualche ora anche l’arrivo dei risultati finali. Le urne si chiuderanno alle 12 di domenica e gli spogli, per i quali sono stati previsti tavoli distanziati, separatori in plexiglas e regole anti assembramento, inizieranno alle 13.30.

I primi risultati, quelli relativi ai piccoli comuni, potrebbero arrivare già nel pomeriggio mentre per conoscere i vincitori e la composizione dei nuovi municipi di Lugano e degli altri centri più grandi si dovrà attendere la serata di domenica o, con buona probabilità, la mattina di Lunedì.