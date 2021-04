Perde il controllo dell’auto e finisce sulla rotonda di via Jamoretti a Induno

Il giorno di Pasquetta è stato funestato da diversi incidenti. Intorno alle 18 di lunedì 5 aprile, due giovani a bordo di una Fiat 5oo sono usciti di strada, finendo su una rotatoria e poi contro un ostacolo.

L’incidente è avvenuto in via Bruno Jamoretti a Induno Olona. I vigili del fuoco della sede di Varese, intervenuti con un’autopompa e un fuoristrada, hanno messo in sicurezza l’automezzo e collaborato con il personale sanitario per soccorrere i feriti. Si tratta di due giovani, un ragazzo di 20 anni e una ragazza di 17. Entrambi sono stati ricoverati all’ospedale di Circolo in codice giallo.