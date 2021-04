Il weekend dei bambini è un uovo da scoprire, gustare e colorare

Foto di Joshua Choate da Pixabay

Quello dal 2 al 5 aprile sarà un lungo weekend di Pasqua (prima del rientro a scuola il 7 aprile per i bambini sino alla prima media) caratterizzato dalla zona rossa che ammette passeggiate ma solo vicino casa, assieme a una serie di piccoli eventi online, per condividere giochi, storie e meraviglia di una stagione che, nonostante tutto, sboccia.

GIOCHI E LABORATORI

Busto Arsizio: all’interno di uno dei quadri di Palazzo Cicogna un simpatico coniglietto ha nascosto tante uova colorate… Chi riuscirà a trovarle tutte? La “Caccia alle uova”, in chiave artistica e digitale si svolgerà lunedì 5 aprile > Scopri di più

Orino: il Coniglietto di Pasqua ha coinvolto la rinata ProLoco di Orino per la distribuzione degli ovetti di cioccolato. I bimbi che vogliono riceverle domenica mattina sono pregati di lasciare un fiocco colorato appeso al cancello di casa… > L’iniziativa

Varese: i genitori della Marconi di Bizzozero coinvolgono grandi e piccini per creare addobbi di primavera con cui decorare la scuola, e i dintorni e preparare così il rientro a scuola dei bambini dopo Pasqua > I dettagli

Pasqua: la caccia alle uova dentro casa e poi timbrini, personaggi, uova e decine di decorazioni con materiale da recupero per tanti giochi a tema da fare in famiglia > Scopri di più

Tradate: inizia a fare caldo, la natura si risveglia e con lei anche insetti e piccoli animali da difendere per tutelare la biodiversità, anche nel giardino di casa. Come? Costruendo per loro dei bug hotel, cioè piccole casette per insetti. Coccinelle, farfalle, api solitarie, coleotteri o ragni: ciascuno ha le sue esigenze “architettoniche” e il Parco Pineta propone online cinque diversi laboratori per costruire, genitori e figli insieme, diverse casette, una per ogni specie di insetto > Leggi qui

Lomazzo: la cooperativa Koiné propone il quiz online “Di casa in casa”, un gioco a premi, alla scoperta a premi su boschi, stagni, campi agricoli, prati e altri ecosistemi dell’area protetta > Come partecipare

STORIE E SPETTACOLI

Varese: lunedì pomeriggio andrà in scena via web un’originale versione digitale de “Il gatto con gli stivali” creata da Campsirago residenza per i bambini e proposta da Spazio Yak per #nuovelatitudini > Come partecipare

Mamma scegliamo un libro?: la nostra rubrica di recensioni di libri per bambini e ragazzi a cura della libraia e scrittrice Laura Orsolini che questa settimana rende omaggio alla Pasqua consiglia ai bambini un illustrato sull’unicità di ciascuno, ai più grandi un enigma fatto di desideri > Scopri di più

Malnate: diverse realtà malnatesi hanno contribuito a creare una lettura speciale dell’albo illustro “Primavera” di Leo Lionni e Julie Hamilton, dove ogni pagina è inserita nel giusto contesto fiabesco di primavera in fiore, scovato “sotto casa” > L’idea

Bisuschio: i teatri sono chiusi ma i cortili no e così la compagnia Intrecci teatrali propone “Teatro alla finestra”, un’originale e versatile formula che porta la magia dell’incontro tra attore e spettatore sotto le finestre, nei cortili e nei giardini delle case > L’iniziativa

Besozzo: la nuova favola raccontata con l’arte della nonna (ed ex docente) Angela Fiegna ci porta “A spasso con Paul Klee”. Una nuova favola originale, scritta da lei, e illustrata, come le altre, dalle opere dei grandi artisti. Per ogni autore una favola diversa, per avvicinare i bambini alla storia dell’arte > Leggi qui

Varese 4U Archeo – Un ebook multimediale per i beni archeologici varesini. Il libro realizzato in diversi formati digitali è stato completato con una lettura audio e reso di facile lettura grazie anche alla trasformazione fumettistica della mascotte vincitrice del Concorso per le scuole – Leggi l’articolo

Concagno (CO): sono le galline del pollaio concagnese di Antonella a dare “voce” al silent book “L’uovo e la gallina” di Iela e Enzo Mari (Babalibri editore) che celebra l’attesa e la nascita di un pulcino, simbolo della Pasqua. A realizzare il video la libraia Fabiola Argenta assieme a Rosi

AMBIENTE

Varese-Malnate: online un nuovo e-book “Percorsi Sostenibili in Comune” che contiene materiali didattici per la promozione della mobilità sostenibile dei minori > Leggi qui

Acqua: si intitola “Il valore dell’acqua” il concorso per le scuole primarie promosso da Alfa Srl e Green School per le scuole primarie, invitate a partecipare con elaborati figurativi entro il 7 maggio > Leggi qui

MAMMA E PAPÀ

Genitori: dal 19 marzo ogni venerdì sui social di ACEL Energia (gruppo Acsm Agam) vengono pubblicati brevi video di Gianluca Castelnuovo, docente di psicologia della Cattolica di Milano, per fornire ai genitori spunti e consigli per aiutare i figli in pandemia > L’iniziativa

Si legge perché… : «Ogni volta che si legge insieme si parte davvero e per i bambini è un regalo che “allarga il cervello e scalda il cuore – racconta la narratrice Betty Colombo – un regalo per ricompensarli della fatica di imparare a leggere e scrivere» Guarda

