Un weekend dal sapore di cioccolato

Sarà ancora una volta un weekend di Pasqua in zona rossa. Organizziamoci quindi per trascorrere le feste in casa con qualche evento online tra musica, arte e libri.

SPECIALE PASQUA

BUSTO ARSIZIO – Il pranzo di Pasqua da condividere con i più bisognosi: “Preparate qualcosa in più, noi la consegneremo”. Anche questa Pasqua torna l’iniziativa di solidarietà organizzata da alcuni ragazzi per permettere a tutti di festeggiare. Due i momenti di raccolta previsti con il sistema “Drive in”. Ecco come partecipare – Leggi l’articolo

VARESE – Il menù di solidarietà del Ristorante Panorama Golf di Varese. Il Ristorante Panorama Golf di Varese ha deciso di devolvere parte del ricavato del gustoso Menù di Pasqua al Comitato di Varese della Croce Rossa Italiana – Leggi l’articolo

BUSTO A./CASTELLANZA – Nuova iniziativa solidale per Pasqua, arriva il Sacchettuovo. Dagli organizzatori delle scatole di Natale ecco una nuova iniziativa per rendere più bella la Pasqua delle famiglie in difficoltà economica – Leggi l’articolo

TURISMO – Seconde case, le regole per le vacanze pasquali. È consentito raggiungerle in Lombardia, vietato in Liguria e limitato in altre regioni – Leggi l’articolo

I NEGOZI IN VETRINA DI VARESENEWS – Leggi l’articolo

MUSICA

LUGANO – La grande musica di Beethoven per la sera del Venerdì Santo. Venerdì 2 aprile alle 20,30 in diretta dall’auditorium del Lac, l’Orchestra della Svizzera italiana esegue l’oratorio Christus am Ölberge (Cristo sul Monte degli Ulivi) e il brano iniziale della Messa in do maggiore – Leggi l’articolo

MENDRISIO – Il concerto di Pasqua con l’Associazione Musica nel Mendrisiotto. In programma sabato 3 aprile alle 18:00, in streaming. Interpreti sono la violinista Barbara Ciannamea, i violoncellisti Claude Hauri e il figlio Milo Ferrazzini, la flautista Annika Rast ed il pianista Daniel Moos – Leggi l’articolo

NUOVE USCITE – “Un milione di piccole cose” nel nuovo album di Andrea Fornari. Il cantautore polistrumentista di Torino presenta il suo nuovo album. L’uscita è per il 2 aprile per Ghost Records – Leggi l’articolo

ARTE E LIBRI

BUSTO ARSIZIO – Le Civiche raccolte di Palazzo Cicogna aprono virtualmente a Pasqua per le famiglie. Le opere di Palazzo Cicogna protagoniste di tre appuntamenti speciali e di un gioco per le famiglie – Leggi l’articolo

SARONNO – “Del primo amore”, romanzo storico e d’amore con Giuditta Pasta protagonista. È uscito oggi, 1 aprile, il nuovo libro di Manuel Sgarella, edito da O.D.E.: un romanzo con una base storica, sulla quale l’autore ha innestato la storia d’amore di pura fantasia tra Giuditta Pasta e Vincenzo Bellini – Leggi l’articolo

GALLARATE – 44 libri col resto di due, la sfida per lettori nelle biblioteche della zona di Gallarate. È la nuova sfida promossa dal Sistema Bibliotecario Antonio Panizzi – Leggi l’articolo

TURISMO

CASALZUIGNO – Da Villa Della Porta Bozzolo alla scoperta della Valcuvia in mountain bike. La rubrica del Fai- Fondo Ambiente Italiano ci porta tra le bellezze naturali e storiche del territorio. Un percorso di 25 Km percorso con la campionessa Federica Amelio – Leggi l’articolo

Foto d’archivio e da Pixabay