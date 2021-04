Il Louvre mette online la sua collezione

L’impresa è tra il coraggioso e il titanico perché trasferire on line le opere di una collezione come il Louvre non è un lavoro semplice ma in questi mesi il museo parigino ha lavorato sodo e finalmente è disponibile sul web la visita virtuale a oltre 480mila tra dipinti, sculture, disegni e documenti.

Diviso per sezioni il sito Collections.louvre.fr può essere esplorato attraverso una ricerca semplice scegliendo i filtri o esplorando la collezione stanza per stanza e con un semplice click ci si può immergere in opere senza tempo.

Il sito è consultabile in quattro lingue: francese, inglese, spagnolo e cinese.