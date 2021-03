La grande musica di Beethoven per la sera del Venerdì Santo

Torna dopodomani l’atteso appuntamento con il Concerto del Venerdì Santo, quest’anno a porte chiuse dal LAC, in diretta radiofonica su RSI Rete Due venerdì 2 aprile 2021 alle ore 20.30.

Sotto la guida di Diego Fasolis, l’Orchestra della Svizzera italiana e il Coro della Radiotelevisione svizzera proporranno due pagine di Ludwig van Beethoven, il suo unico oratorio Christus am Ölberge (Cristo sul Monte degli Ulivi) e il brano iniziale della Messa in do maggiore.

Solisti saranno la soprano Tehila Nini Goldstein, il tenore Christoph Strehl e il basso-baritono Gabriel Rollinson.

La diretta radiofonica, grazie alla collaborazione con la RSI, sarà ascoltabile anche tramite il sito www.osi.swiss.