Le Tre Valli Varesine e il viaggio di Michaela nel podcast del 3 maggio

Le principali notizie di lunedì 3 maggio

Il sindaco di Malnate, Irene Bellifemine, è di nuovo positivo al Covid. A inizio gennaio la Prima Cittadina malnatese aveva annunciato di essere stata contagiata. Dopo qualche settimana di malattia era guarita, ma a pochi mesi di distanza è stata nuovamente colpita dal virus, assieme al marito, e questa volta si tratta della variante inglese. Il sindaco ha febbre alta ma la saturazione è buona. “non preoccupatevi, non mollo -ha scritto sui social- Ma non dobbiamo abbassare la guardia”.

Le foto dei festeggiamenti dei tifosi interisti di domenica 2 maggio stanno sollevando critiche e preoccupazioni per il pericolo degli effetti che quegli assembramenti possano portare sulla diffusione dei contagi da coronavirus. Il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana ha commentato così l’episodio durante la vista ad un hub vaccinale. “Era probabile che eventi del genere si potessero verificare. L’importante è che non accadano più. Bisogna chiedere alle persone il rispetto delle misure di sicurezza. Mi auguro e spero che non aumentino i contagi, ma questo lo potremo dire tra due settimane”.

La Tre Valli Varesine numero 100 partirà da Busto Arsizio per concludersi, come da tradizione, a Varese. Lunedì mattina a Palazzo Gilardoni, è stato annunciato l’accordo di collaborazione tra l’amministrazione comunale di Busto Arsizio e la Società Ciclistica Alfredo Binda, con l’obiettivo di «fare crescere un territorio attraverso la cultura sportiva». “1 corsa ciclistica, 100 giorni di iniziative per lo sport, la sicurezza, l’educazione” è lo slogan che accompagnerà l’avvicinamento alla gara professionistica inserita nel Trittico Lombardo, in calendario martedì 5 ottobre.

Buttava i rifiuti nel bosco in grandi quantità. Aveva in sostanza creato una vera e propria discarica abusiva. Il Nucleo di Polizia Ambientale del Comando di Polizia Locale di Busto Arsizio, ha identificato e denunciato un operatore che ha gettato per ben tre volte rifiuti in un’area boschiva della città. L’uomo, che ha numerosi precedenti penali, anche in materia ambientale, è stato pertanto denunciato all’Autorità Giudiziaria per i reati di gestione rifiuti senza autorizzazione, abbandono di rifiuti e discarica abusiva. Il veicolo utilizzato per il trasporto dei rifiuti è stato sottoposto a sequestro preventivo.

La storia di Michaela ve l’abbiamo raccontata un anno e mezzo fa circa, appena prima dell’inizio della pandemia. I suoi 28 anni, una vita normale a Limbiate, il lavoro, l’amore, la famiglia e la malattia, improvvisa, tremenda, fulminante: un aneurisma cerebrale che dal 23 settembre 2019, dopo 9 ore di operazione, la costringe su un letto in coma vegetativo permanente. Grazie all’impegno senza soste delle sorelle e dei suoi genitori, Michaela Binato, originaria di Limbiate è riuscita a raggiungere la clinica in Austria dove sarà curata con tecnologie all’avanguardia. A portarla a Innsbruck alla “Tirol kliniken- Neurologie Hochzirl” lo scorso lunedì 26 aprile è stata la Croce Rossa di Cusano Milanino, che si è offerta di effettuare il trasporto gratuitamente.

