In mongolfiera per la Festa della Mamma: volo con dedicata per l’Arcadia Fly Team

Un volo nei cieli del Varesotto, nel bel pomeriggio di sole di ieri, domenica 9 maggio. L’Arcadia Fly Team festeggia così la Festa della Mamma, con tanta voglia di una nuova impresa in mongolfiera dopo la traversata sul Lago Maggiore dello scorso anno.

Galleria fotografica Arcadia Fly Team volo mongolfiera per la festa della mamma 4 di 5

Atterraggio ad Albizzate, partenza ore 16:20 dalla zona dell’Oasi di Cassano Magnago, in modo tale da poter passare sopra l’autostrada, con la possibilità di viaggiare in aria fiancheggiando le case dell’area a Sud di Varese.

«Il volo è stato studiato proprio per fare questa tratta – commenta Stefano Venegoni, pilota classe 1998 membro del gruppo composto anche dal padre Davide e dalla sorella Lisa -. Complice il vento, le condizioni erano perfette per eseguire questo volo anche se le nuvole non preannunciavano nulla di buono; infatti, verso le 19, quando noi eravamo già in over-time (il tempo di volo extra a quanto pianificato dalla squadra, ndr) effettivamente il meteo è andato a peggiorare».

Un volo con una destinazione non casuale e, appunto con una dedica speciale, nel giorno della Festa della Mamma: «Ad Albizzate abita mia nonna – spiega Stefano – A causa del covid mio papà (a bordo anche lui sulla mongolfiera, ndr) non se la sentiva di andare a casa sua, di conseguenza ha pensato di passarci sopra per un saluto».