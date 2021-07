Scacchi sotto le stelle a Gorla Maggiore

Gli Assessorati alla Cultura e alle Politiche Sociali di Gorla Maggiore organizzano una serata con gli scacchi “Partite sotto le stelle”, mercoledì 7 luglio alle ore 20.30 presso il giardino in via Togliatti a Gorla Maggiore.

Il “gioco degli scacchi” è una realtà sportiva riconosciuta a livello mondiale. Grazie a studi e test scientifici è assodato che questo gioco sia in grado di migliorare e potenziare l’attenzione, la riflessione, la memoria, il ragionamento, la comprensione, la logica, l’abilità di trovare soluzioni nuove.

Ma anche, rispettare le regole e accrescere la correttezza, rispettare l’avversario, accettare la sconfitta e adattarsi alla realtà, sviluppare un’equilibrata valutazione dei propri comportamenti e della propria personalità.

Per questo il gioco può venire usato anche come funzione socializzante per i fenomeni derivati dal “bullismo”: all’interno del gruppo i ragazzi possono sperimentare nuove relazioni sociali in un contesto educativo in cui vige il principio dell’uguaglianza.

Per questa occasione, le partite a scacchi sotto le stelle verranno svolte da Giulio Grigioni Istruttore FSI (Federazione scacchistica Italiana). Ingresso libero, contingentato con l’aiuto della Protezione Civile.