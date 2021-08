Alessandro Covi rinnova con la Uae Team Emirates fino al 2024

Un rinnovo importante per Alessandro Covi. Il ciclista di Taino, classe 1998 ha allungato il proprio accordo con la Uae Team Emirates fino al 2024, dimostrando di essere uno dei giovani più importanti del panorama mondiale.

Una bella iniezione di fiducia per Covi e anche la dimostrazione della squadra di investire in giovani talenti.

Il commento di Covi è arrivato via social: «Felicissimo di annunciare che per i prossimi 3 anni sarò ancora un corridore del Team Emirates. Con l’obbiettivo di migliorarmi come atleta e aiutare la squadra a crescere sempre di più! Una squadra è composta non solo da noi corridori ma anche da persone che ci aiutano per poter competere al meglio delle nostre capacità. Ringrazio tutta la dirigenza e staff della squadra per porre fiducia in me».

Il team manager della Uae Joxean Matxin Fernandez ha commentato: “Covi fa parte di quella generazione di giovani ciclisti che amano attaccare e animare la corsa. Crediamo che possa vincere molte corse e siamo convinti che nei prossimi anni raggiungerà gli obiettivi prefissati».

Assieme a Covi, Team Emirates ha annunciato anche i rinnovi, tutti fino al 2022, di Rui Costa, Fernando Gaviria e Jan Polanc.