Gornate Olona perde la Madre superiora: ora il monastero rischia la chiusura

Un lutto che colpisce tante persone, ma che potrebbe avere forti ripercussioni anche sul futuro di una comunità religiosa. Si è spenta a Gornate Olona madre Alfonsa, al secolo suor Luigia Mauri, madre superiora del monastero delle suore Claustrali Passioniste.

90enne, aveva avuto diversi problemi di salute, che hanno minato le sue condizioni fisiche, come racconta il sindaco Paolino Fedre: «Nell’ultimo anno la sua salute era andata gradualmente a peggiorare. Ha contratto purtroppo il Covid ed è stata ricoverata per un certo periodo all’ospedale di Tradate. Dimessa in primavera, era stata accudita amorevolmente dalle altre tre consorelle, fino al triste epilogo».

In tanti piangono la sua scomparsa, un punto di riferimento per i fedeli a Gornate: «Io e gli altri cittadini abbiamo sempre avuto un ottimo rapporto con questa bella realtà del nostro territorio. Queste Madri passioniste sono di una dolcezza unica, sempre pronte a dare consigli».

Suor Luigia Mauri e le sue consorelle del monastero gornatese delle suore Claustrali Passioniste

Dal 1969, anno di fondazione del monastero, le religiose hanno raggiunto la nostra provincia e, nello specifico, la valle Olona. Dopo un primo periodo a Castiglione Olona, infatti, nel 1982 raggiunsero Gornate, dove il cardinal Martini consacrò e affidò loro il nuovo edificio, edificato sul territorio due anni prima.

La scomparsa di madre Luigia Mauri getta ora la comunità nell’insicurezza: già lo scorso anno si era rischiato che le autorità religiose chiudessero il monastero, trasferendo le religiose in altri siti: l’età avanzata e l’esiguo numero delle monache non sono elementi che giovavano al mantenimento della struttura. Solo l’intervento dei fedeli aveva scongiurato una decisione che sembrava ormai assunta. Il lutto che colpisce ora le monache e tutta la comunità religiosa di Gornate potrebbe però pregiudicarne il futuro.

I funerali di suor Luigia Mauri si svolgeranno questo pomeriggio, martedì 31 agosto, alle ore 14.45