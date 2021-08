Parco di Villa Recalcati, “quei giochi sono pericolosi”

«I giochi per bambini sono pericolosi». Una nostra lettrice segnala «le condizioni di degrado» dell’area giochi del parco di Villa Recalcati.

La piccola area giochi si trova un po’ defilata nel parco storico della Villa Recalcati, oggi sede dell’ente Provincia di Varese, spazio verde comunque frequentato dai cittadini varesini, in particolare da chi abita nell’area tra centro e Casbeno.

E in effetti le foto indicano una condizione indecorose: lo scivolo non è solo degradato nei materiali, ma ampiamente danneggiato e con pezzi di legno ormai completamente strappati dalla struttura.

La lettrice sottolinea «la pericolosità per i bambini», ma anche la presenza di liste di legno a disposizione di chiunque rappresentano un potenziale pericolo. Il parco fa parte come detto del complesso della sede dell’ente Provincia: c’è da augurarsi che si possano installare giochi nuovi e che quantomeno si pensi a mettere in sicurezza l’area.