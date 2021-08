Primi rientri, attenzione al traffico

Primo fine settimana di rientro dalle vacanze estive.

Lungo la rete Anas (Gruppo FS Italiane), è stato previsto un incremento di traffico per il controesodo verso i grandi centri urbani e le regioni del Nord, ma anche per le ultime partenze in direzione delle località di villeggiatura: in particolare i tratti interessati sono quelli lungo le dorsali adriatica, tirrenica e jonica e ai valichi di confine in direzione di Francia, Slovenia e Croazia, e per i numerosi spostamenti locali.

Si prevede, inoltre, un consistente flusso di traffico in prossimità dei centri urbani, soprattutto a partire dal tardo pomeriggio di domenica, in concomitanza con i rientri del fine settimana.

Per un viaggio informato le notizie sulla viabilità sono disponibili al link www.stradeanas.it/infotraffico e attraverso i canali social corporate (Facebook.com/stradeanas e gli account Twitter @stradeanas, @VAIstradeanas e @clientiAnas) seguendo l’hashtag #esodoestivo2021. Anche il sito www.autostrade.it offre la situazione in tempo reale con la segnalazione di eventuali situazione problematiche sulla rete autostradale. Non si segnalano per il momento criticità particolari.