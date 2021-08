Varese Young Eagles Under 18 a canestro: Vice Campioni d’Italia 2021

Tornano in campo e subito salgono alla ribalta nazionale, conquistando il secondo posto alle Finali Nazionali Uisp: sono i Varese Young Eagles, formazione giovanile affiliata alla sda Pallacanestro Uisp Varese. Tra il 23 e il 25 luglio, i giovanissimi Under 18 hanno partecipato alle Finali Nazionali Pallacanestro Uisp a Rimini, insieme alle formazioni di Latina, La Spezia e Settimo Milanese.

La prima partita è contro Latina: i giovani varesini, guidati da Vincenzo Crocetti e Alessandro Bonino, reggono per tre quarti di gara, ma nel finale cedono ai laziali la vittoria. L’incontro successivo sarebbe contro La Spezia, che però, per un imprevisto, non riesce a raggiungere il campo. Ma il Palaflaminio non resta vuoto: i ragazzi hanno comunque in programma una partita, e la gara contro La Spezia diventa un’amichevole contro i senior di Torino.

Il 25 luglio è il momento di incontrare Settimo Milanese per il secondo posto e il titolo di Vice Campioni d’Italia Uisp: una gara talmente equilibrata da arrivare ai supplementari. E sarà proprio il primo tempo aggiuntivo a dare la vittoria agli Young Ealges, che hanno dimostrato così un carattere in continua crescita, di pari passo con il livello tecnico e atletico delle prestazioni. Un importante risultato anche per tutto il movimento del basket varesino, che dimostra così, con un meritatissimo secondo posto, la propria piena salute.