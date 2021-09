Addio a Bruno Carullo, fondatore della Sielco di Buguggiate

È morto Bruno Carullo fondatore della Sielco, azienda informatica con sede a Buguggiate. A darne l’annuncio anche il sito dell’azienda che oggi è chiusa per lutto: “I nostri uffici saranno chiusi per lutto aziendale. Ci uniremo alla famiglia Carullo per dare l’ultimo saluto al nostro pilastro e socio fondatore Bruno”, si legge.

I funerali si terranno nella Chiesa di Bedero Valcuvia alle ore 16.30 di oggi, giovedì 16 settembre.

La Sielco è una storica azienda che ha radici solide e radicate sul territorio: ha partecipato e organizzato numerose iniziative con la scuola primaria del paese, attività e progetti ecosostenibili per gli alunni tra cui un orto botanico realizzato grazie al recupero di un’area dismessa, all’ interno dell’Eco-parking di Sielcosrl.

L’azienda fondata da Carullo a gennaio 2021 ha ottenuto dall’autorità garante della Concorrenza e del Mercato il rinnovo del rating di legalità con la promozione a 2 stelle (su un punteggio massimo di tre stelle).