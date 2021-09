Il “Frigo magico” anima il parco della biblioteca per i bambini

La Biblioteca comunale di Lurate Caccivio dedica il pomeriggio di sabato 11 settembre ai bambini e alle loro famiglie ospitando nel suo giardino lo spettacolo “Il Frigo Magico”, che sarà portato in scena dagli attori di Progetto Zattera Teatro alle ore 17.30.

“Il frigo magico”: un teatro d’animazione che trae ispirazione da piccole parole ripescate tra le griglie di un frigo magico, relegato nell’angolo di una cucina. Tra broccoli, cavolfiori e verdure generalmente poco amate dai bambini, piramidi alimentari e un po’ di storia, il simpatico elettrodomestico racconta l’importanza di conservare gli alimenti in maniera corretta e in luoghi sicuri, perché con piccole strategie gli sprechi alimentari si possono evitare.

L’evento è gratuito ma è necessaria la prenotazione scrivendo una mail a biblioteca@comune.luratecaccivio.co.it in cui indicare nome e cognome di tutti i partecipanti, precisando se familiari conviventi oppure no e un recapito telefonico.

Per accedere è necessario essere in possesso di Green Pass in corso di validità (sono esenti le categorie escluse dalla campagna vaccinale).

Per maggiori informazioni 031 390061 (telefono e WhatsApp – solo messaggi di testo).