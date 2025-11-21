“Esco a prendere le sigarette”, a Lurate Caccivio il giallo comico della compagnia I Nuovi del Mulino

Sabato 22 novembre alle ore 21 al CineTeatro Pax di Lurate Caccivio andrà in scena “Esco a prendere le sigarette”, spettacolo portato sul palco dalla compagnia teatrale I Nuovi del Mulino. Una nuova data per una pièce che promette di far ridere con intelligenza, mescolando mistero e comicità.

Scritto e diretto da Roberta Artioli, lo spettacolo si presenta come «un giallo comico… più comico che giallo», una definizione che anticipa perfettamente il tono della serata: ironico, surreale, sorprendente. La trama ruota attorno a un evento misterioso e a una sfilata di personaggi bizzarri e sopra le righe, interpretati da un cast numeroso e affiatato.

I Nuovi del Mulino sono una compagnia amatoriale di Fino Mornasco, molto attiva nel territorio comasco. In “Esco a prendere le sigarette” portano in scena un folto gruppo di attori, tra cui Alessandro Castoldi, Paola Vanini, Manuel Bottini, Monica Pagani, Antonio Martella, Susanna Tofani, Rina Vazzana, Giorgia Casartelli, Marco Orsillo e molti altri.

Accanto a loro, uno staff tecnico composto da Serena Balzaretti e Martina Biancardi (assistenti di scena), Leonardo Baletti e Roberto Carlin (scenografi), oltre a un team luci e suoni curato da Roberto Carlin e Dario Tagliabue. I costumi sono di Simona Marchetto.

L’ingresso ha un costo di 10 euro, senza necessità di prenotazione.

(foto di Mattia Cittadino)