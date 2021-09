Pro Patria – Padova in diretta dallo Speroni

Il quinto turno del campionato di Serie C (Girone A) vede la Pro Patria ospitare allo Speroni di Busto la capolista Padova, squadra a punteggio pieno (12 punti in quattro partite) e con un gol di passivo.

I tigrotti di Prina in campo alle 17:30 contro i biancoscudati che tra le fila possono contare su una delle migliori formazioni della categoria potendo schierare fra i pali Antonio Donnarumma, fratello del campione d’Europa Gianluigi, il centrocampista Ronaldo e il bomber Ceravolo, entrambi a segno la scorsa domenica ai danni della Triestina.

DirettaVN – La diretta dell’incontro è già iniziata (CLICCA QUI per leggere al meglio e partecipare). Come sempre potrete partecipare al nostro liveblog commentando in tempo reale la sfida o interagendo con l’hashtag #DirettaVn sui social.