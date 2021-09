Settembre di appuntamenti in biblioteca a Varese

Biblioteca Civica di Varese con eventi e incontri per grandi e bambini. Si parte con un appuntamento per i più piccoli con “Il giardino delle storie”, poi quattro eventi per la rassegna #INbiblioteca legati alla mostra “Giappone dal Disegno al Design” e due “incontri d’autore”. Un mese di incontri con rassegne organizzate dallacon eventi e incontri per grandi e bambini. Si parte con un appuntamento per i più piccoli con “Il giardino delle storie”, poi quattro eventi per la rassegna #INbiblioteca legati alla mostra “Giappone dal Disegno al Design” e due “incontri d’autore”. Primo incontro il 10 settembre alle 10.00, con “Il giardino delle storie”, un incontro di lettura all’aperto organizzato dalla Biblioteca dei ragazzi Gianni Rodari, per permettere ai giovani lettori di scoprire nuove storie legate ai giardini, ai prati e alla natura. L’incontro è gratuito e aperto ai bambini dai 3 anni. L’iscrizione è obbligatoria per i bambini che parteciperanno. In caso di pioggia l’ incontro sarà annullato. Per info contattare 0332.255050 o scrivere al biblioteca.ragazzi@comune. varese.it https://www.eventbrite.it/e/ biglietti-il-giardino-delle- storie-162054095161

Si prosegue poi il 12 settembre alle 10.00 con uno degli eventi dedicati al Giappone. Al Castello di Masnago ci sarà l’evento “Nel cuore del Giappone attraverso lo zen e lo scintoismo. L’Associazione di Promozione Sociale Ginkgo yoga di Varese, all’interno della rassegna #INbiblioteca, propone un incontro-conferenza in cui sarà possibile ascoltare due approcci diversi e complementari alla filosofia zen del Giappone. Nella prima parte della mattinata sarà la maestra di Ikebana Enrica Dubini, a mostrare, con una piccola dimostrazione pratica, l’origine e la funzione dell’arte zen di comporre fiori, arte che mette in luce alcune nozioni fondamentali della filosofia Zen: la valorizzazione del vuoto, la ricerca dell’essenziale, l’importanza dell’asimmetria, tipica di tutto ciò che è spontaneo in natura. Nella seconda parte della mattinata invece, sarà il fotografo ed etno-reporter Italo Bertolasi a presentare il suo ultimo libro “Cina e Giappone: un viaggio zen”. In questo testo l’autore racconta il suo peregrinare in spazi sacri e silenziosi di un Giappone mistico, nei luoghi della spiritualità zen e shintoista, in pellegrinaggi intensi e ricchi di incontri profondi, tra la quiete delle montagne e il fluire delle acque.

Il 17 settembre alle 18.00 appuntamento al Castello di Masnago con "Samurai 4.0 – Storytelling scritto e interpretato da Taiyo Yamanouchi in arte Hyst". In occasione della mostra "Giappone dal Disegno al Design" la Biblioteca Civica di Varese in partenariato con l'associazione CFM di Barasso (Va) presentano un incontro con Hyst, rapper, fumettista, regista ed attore italiano con origini giapponesi per uno storytelling dedicato ai Samurai. Nella banalizzazione cinematografica il Samurai è un uomo votato alla guerra e al sacrificio, spesso al punto da essere connotato come uno psicopatico asociale e nichilista. In realtà la devozione del Samurai è verso la comunità, verso il popolo che il suo "signore" ha il dovere di amministrare e le sue ricette di efficienza sono molto più attuali di quanto si possa immaginare. Per prenotazioni: https://www.eventbrite.it/e/ biglietti-samurai-40- 165873442933

Si prosegue il 19 settembre alle 10.00 con l'evento "Origami, dall'idea al gesto: l'arte giapponese di piegare la carta". Un incontro, sempre al Castello di Masnago, a cura dell'Associazione Beautiful Varese, all' interno della rassegna #INbiblioteca, per conoscere l'arte di piegare la carta, un gioco da bambini che può rappresentare una sfida anche per adulti, che lo praticano in vari ambiti progettuali, da quello matematico-geometrico a quello estetico-comunicativo. A spiegarlo in una Lectio Magistralis, Paolo Bascetta, massima autorità italiana sul tema, autore di oltre 100 modelli pubblicati su libri nazionali ed internazionali. Bascetta spiegherà gli sviluppi dell'origami negli ultimi 50 anni, le ultime tendenze e la sua utilità, anche pratica, nell'arte, nella tecnologia e nella moda. Dopo la Lectio, il pubblico potrà esercitarsi a piegare semplici origami geometrici. L'incontro integra una mostra al Battistero di Velate di progetti e modelli tridimensionali. Per prenotazioni: https://www. eventbrite.it/e/biglietti- origami-dallidea-al-gesto- larte-giapponese-di-piegare- la-carta-165731702985