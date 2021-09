Tutte le associazioni di Azzate in campo per la festa parrocchiale

Sarà una grande festa. Di quelle che mancavano da tempo. Merito della parrocchia ma anche di tutte le associazioni del paese che si sono unite per garantire una giornata di giochi e musica.

La Festa della Natività di Maria vergine si è aperta la scorsa settimana con un concerto d’organo e con un incontro davvero interessante, quello con don Alberto Ravagnani, il giovane sacerdote di Busto Arsizio, noto per la sua capacità di avvicinare i giovani alla Chiesa utilizzando i social. I suoi interventi su Instagram, facebook, tiktok e addirittura la lettura del vangelo quotidiana su clubhouse hanno fatto di Don Alberto un “prete influncer”. Al cinema Castellani ha presentato il suo libro “La tua vita e la mia”, di fronte a un pubblico brillante e attento (nella foto qui accanto). Partecipato anche il torneo di Pallavolo di Valbossa Volley che si è concluso oggi.

Martedì 7 settembre la festa della Natività riprende con il Pellegrinaggio al Sacro Monte alle 18 poi gli eventi clou del weekend.

Davvero tante le iniziative organizzate dalla parrocchia, dal Comune, dalla Pro Loco e dall’Associazione In Valbossa che ha contribuito a raccogliere ed unire la gran parte delle associazioni attive ad Azzate.

Si parte venerdì 10 settembre con la corsa per le vie del paese: una passeggiata di un chilometro non competitiva e aperta a tutti, che vede in campo i Runners della Valbossa e Africa e Sport. Lo scopo è solo quello di ritrovarsi e fare una camminata insieme. Si parte alle 19 dal Piazzale della Chiesa mentre l’arrivo è a Villa Mazzocchi dove ci si potrà rifocillare con salamelle, patatine e bibite.

Sabato 11 settembre alle 18.30 caccia al tesoro per le famiglie organizzato dagli animatori dell’oratorio (ogni famigli può organizzare una squadra), alle 18.30 happy hour in villa Mazzocchi e dalle 21 concerto live con due giovani gruppi rock.

Domenica 12 settembre una giornata intera di festa aperta a tutti: via Veneto, la strada principale del paese che porta alla chiesa, sarà chiusa al traffico e le oltre venti realtà associative del paese, sportive, sociali e culturali, allestiranno bancarelle e gazebo raccontando ciascuna la propria attività e raccogliendo adesioni e nuovi volontari. Accanto a Villa Mazzocchi sarà allestito un campo da volley, e sarà possibile giocare a calcio balilla e sfidarsi a ping pong. «È davvero un risultato importante – spiegano i responsabili di In Valbossa, l’associazione culturale che ha collaborato alla realizzazione della festa – Ci saranno gli stand delle scuole materne, elementari e medie, tutte insieme per far ripartire l’anno scolastico con una nuova spinta e nuova energia. E poi quasi tutte le associazioni attive sul territorio: dalla società di Mutua Assistenza Sanitaria, agli scacchi, dalle Mamme in Cerchio alle società sportive, dal centro anziani all’Anpi di Azzate».

Alle 12 pranzo in Villa Mazzocchi (su prenotazione alla cartoleria Tibi. Costo 15 euro con possibilità di asporto) e ristoro per tutto il pomeriggio. La cucina è gestita dagli Alpini e servizio d’ordine affidato alla locale sezione dell’Associazione nazionale carabinieri.

Alle 14.30 “Le associazioni si presentano” con momenti, tra l’altro, di danza, ginnastica, scacchi e sport, e una dimostrazione di manovre di rianimazione con i volontari dell’Sos Valbossa; alle 17.30 spettacolo degli artisti di strada offerto dall’amministrazione comunale. Concludono la festa i momenti di preghiera.

(Per l’ingresso all’area della festa è obbligatorio il green pass o il risultato del tampone negativo effettuato 48 ore prima)