Alle scuole di Cocquio Trevisago arriva l’area “pic-nic“

È partito ieri, giovedì, un progetto dedicato ai bambini delle scuole elementari di Cocquio Trevisago per aiutare le famiglie che non hanno potuto aderire al servizio mensa che per problematiche Covid ha visto contingentati i posti a 160 studenti.

Esisteva il problema per i bimbi di quelle famiglie che non sono riuscite ad iscrivere i loro figli al servizio, che ora hanno un luogo dove è possibile consumare i pasti

Nei tre giorni di “rientro“ – lunedì, mercoledì e giovedi – è stata organizzata con la dirigenza scolasrica un’area “pic-nic“ in palestra.

Si tratta di una zona sorvegliata da volontari, al caldo e in cui dopo il pasto è possibile giocare durante l’ora di riposo. In futuro la sorveglianza verrà affidata ad una cooperativa, come accade per il pre scuola.

L’iniziativa è partita dall’asessore alla scuola Monica Moretti in condivisione con amministrazione comunale e la dirigente scolastica: «Ringrazio i volontari che ci hanno dato una grande mano», ha commentato l’assessore, «a breve verrà posizionato anche un forno microonde dove scaldare le vivande»