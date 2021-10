Galimberti punta sui quartieri, 250 volontari in 20 piazze di Varese

Sono più di 250 i volontari che da questa mattina e per tutta la giornata di oggi sono presenti insieme a Davide Galimberti nelle 20 piazze rionali di Varese.

“Una grandissima partecipazione di cittadini che in poche ore hanno dato la propria disponibilità a mettersi in gioco al fianco di Davide Galimberti” spiegano dal comitato elettorale del sindaco uscente che il prossimo weekend andrà al ballottaggio contro Matteo Bianchi.

“Una grande mobilitazione -spiegano- per raccontare i progetti realizzati e quelli in corso, ma soprattutto per raccogliere osservazioni, spunti ed esigenze dei cittadini, che confluiranno nel Patto per il mio Quartiere, il bilancio partecipativo che individua le priorità da realizzare per ciascun rione. Allo stesso tempo verranno promossi i Consigli di quartiere, l’iniziativa partita negli scorsi anni che il sindaco ha predisposto di riattivare il prima possibile. L’obiettivo quindi è quello di porre un forte accento sulla partecipazione di un numero sempre maggiore dei cittadini nella definizione degli obiettivi e delle priorità dei singoli quartieri“.

La giornata di sabato si concluderà poi piazza Monte Grappa.