Nascite da condividere nel nuovo Cerchio di mamme a Varese

Lo studio Psiche&Crpo di Varese apre al giovedì mattina un nuovo spazio gratuito dedicato alle mamme e ai loro neonati entro il primo anno di vita. Un Cerchio di mamme promosso e condotto dalla psicologa perinatale Cristiana De Porcellinis e sempre gratuito, perché chiunque possa partecipare. Uno spazio riservato alle neomamme dove conoscersi a vicenda e confrontarsi su gioie e fatiche del post partum, portando dubbi e riflessioni.

L’appuntamento è settimanale, ogni giovedì mattina dalle ore 10.25 alle 11.30, negli spazi del centro Psiche&Corpo in via Walter Marcobi 10, a Varese.

Per partecipare è necessaria la prenotazione scrivendo a cristianadeporcellinis@gmail.com oppure 375 7122413.