Orino e Azzio di nuovo un solo comune sotto il segno del “baby sindaco“

Una volta era “Orino-Azzio“ (^) poi ciascuno per la propria strada (^^), due destini divisi, ma di fatto gli stessi perché le due comunità, salvo qualche colpo di campanilismo, sono un tutt’uno.

Galleria fotografica Baby sindaco e giunta dei bambini a Orino e Azzio 4 di 9

Ma sul piano amministrativo Orino e Azzio sono naturalmente oggi due entità ben distinte con due sindaci diversi: Cesare Moia il primo cittadino di Orino, Davide Vincenti quello di Azzio.

Da ieri, mercoledì 27 ottobre però c’è un solo sindaco, almeno dei ragazzi: è Niccolò Maina e la sua giunta è così composta: vice sindaco Leonardo Pilotti, e come consiglieri di maggioranza Leonardo Musicò, Gabriel Pavani, Sofia Pegorin, e Lina Samri.

«Roba da ragazzi», si dirà. Mica tanto, e per due motivi.

Il primo riguarda l’avvicinamento alla politica da parte dei giovani che si rendono così conto che questa vituperata attività è la più nobile se fatta per il bene comune.

Secondo: per eleggere il sindaco non si è andati per alzata di mano fra il baccano della ricreazione e le merendine, dal momento che le elezioni si sono svolte istituendo un seggio elettorale con tanto di liste che hanno partecipato al voto (svoltosi il 19 ottobre).

Ha vinto la numero 1, “Verde pulito”, mentre in minoranza si è piazzata “Cultura e Sicurezza” di cui fanno parte come consiglieri eletti di minoranza Camilla Sartorio e Beatrice Mascioni.

Tutto come riportato nel verbale della seduta, con tanto di preferenze.

Come dire: se da grandi non vorranno fare il sindaco, almeno sapranno come funziona un seggio elettorale e perché risulta importante andare a votare.

E di questi tempi, non è poco.

^ (R.D. 7 luglio 1927, n. 1287)

^^ (17 novembre 1955, con il D.P.R. n. 1333)