Al circolo Acli di Gallarate si discute del diritto alla salute con Vittorio Agnoletto

Il Circolo ACLI “A. Grandi” di Gallarate ed il Comitato per il Diritto alla Salute del Varesotto organizzano una serata dal titolo “La Riforma Sanitaria Lombarda. Quale futuro per il Servizio Sanitario Pubblico ed il Diritto alla Salute?”. Relatore sul tema sarà Vittorio Agnoletto, medico e docente di Globalizzazione e Politiche della Salute all’Università degli Studi di Milano.

Seguirà un confronto-dibattito con i presenti. L’appuntamento è per lunedì 29 novembre alle ore 21.00 presso il Salone Rimoldi della ACLI di Gallarate, in via Agnelli 33.

Obbligo di Green Pass ed è gradita la prenotazione alla email gallarate@aclivarese.it