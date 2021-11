Openjobmetis – Happy Casa in diretta da Masnago

Settima giornata di campionato in Serie A e partita sulla carta proibitiva per la Openjobmetis, ancora priva di tre giocatori e dell’allenatore Vertemati. Di fronte ai biancorossi la Happy Casa Brindisi di Frank Vitucci, seconda in classifica: si gioca dalle 19 alla Enerxenia Arena. Seguite con noi la partita e dite la vostra scrivendo nello spazio commenti o usando l’hashtag #direttavn su Twitter o Instagram. Il live è offerto da WINELIVERY e contiene anche gli aggiornamenti di Como-Mastini di hockey su ghiaccio. Per visualizzarlo al meglio CLICCATE QUI.