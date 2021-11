Strage del Mottarone, il piccolo Eitan dovrà tornare in Italia

Dovrà tornare in Italia, Eitan, il piccolo sopravvissuto alla tragedia del maggio scorso al Mottarone.

Lo ha stabilito la Corte Suprema israeliana fissando un termine di quindici giorni e rigettando il ricorso che era stato presentato dal nonno del bambino, Shmuel Peleg.

La notizia è stata diffusa oggi a seguito di una comunicazione resa nota dalla famiglia.

Secondo la Cassazione il minore ha «vissuto in Italia quasi tutta la sua vita» per questa ragione dovrà far rientro alla «sua residenza abituale».