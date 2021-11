Torna il sole, ma attenzione alla nebbia

Tre giorni di bel tempo e temperature quasi “miti”. È quello che prevede il Centro Geofisico Prealpino.

Il tempo sarà oggi abbastanza soleggiato, specialmente su Alpi e Prealpi, con transito di velature. In pianura a tratti più nuvoloso e visibilità localmente ridotta nelle ore più fredde.

Venerdì 19 novembre 2021

Sulla pianura in parte soleggiato con formazione di nebbie notturne in parziale dissolvimento durante il giorno. In montagna soleggiato e più mite con rialzo dello zero termico attorno a 3600m.

Sabato 20 novembre 2021

Prosegue tempo simile. Stabile e in prevalenza soleggiato ma con formazione di nebbie notturne sulla pianura localmente persistenti in giornata.