Aria polare, mercoledì arriva la neve

Prima il cielo appena velato che la notte fa vedere sfocate le stelle. Poi il gelo pungente e a breve il pettirosso che arriverà a beccare sul balcone: sono i segni premonitori che lo sciamano leggerebbe come avanguardie della neve in arrivo.

Ma, visto che i modelli predittivi sono scienza è bene affidarci alle letture del Centro geofisico prealpino che in effetti dice che neve sarà.

LA SITUAZIONE



“Un’area di bassa pressione di origine polare sull’Europa centrale mantiene aria fredda anche sulle nostre regioni e quando mercoledì sopraggiungerà una perturbazione dal N-Atlantico, la neve potrà scendere fino a basse quote“.

LE PREVISIONI

Oggi, lunedì ben soleggiato e limpido, solo qualche nuvola al mattino a ridosso delle Alpi di confine. Gelo notturno e brina all’alba. Martedì “ancora ben soleggiato ma con clima invernale ed estese gelate notturne. Al mattino nuvole lungo le Alpi di confine. In serata velature in arrivo dal Piemonte e nel corso della notte via via nuvoloso con prime deboli nevicate su Piemonte e Lombardia occidentale”. Neve prevista per mercoledì con “cielo coperto e nevicate fino in pianura, anche abbondanti sulla fascia prealpina. Su Cremonese e Mantovano possibilità di pioggia mista a neve.

LA TENDENZA

Giovedì 9 dicembre: al mattino nuvoloso, ultime precipitazioni all’alba su Orobie e Bresciano con limite neve ancora a basse quote. Schiarite pomeridiane. Freddo invernale. Venerdì 10 in parte soleggiato, nuvolosità variabile e freddo ma probabilmente asciutto.