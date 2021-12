Il canale di Tornavento avrà un pontile per la navigazione

Prenderanno il via giovedì 9 dicembre i lavori di realizzazione di un pontile di attracco per la navigazione sul canale Villoresi.

I lavori, interamente realizzati e finanziati dal Consorzio Est Ticino Villoresi e Interreg, porteranno alla realizzazione di un pontile per la navigazione: il pontile verrà concluso entro la prossima primavera, mentre è prevista per l’estate l’attivazione di un primo tratto di linea tra Panperduto e Tornavento.

Un ottima possibilità, per residenti e non, di scoprire le bellezze del territorio utilizzando un mezzo di “mobilità dolce” e di antica memoria, come le barche che un tempo popolavano il nostro territorio, ricco di vie d’acqua.

«Il nostro Comune si dota quindi di un mezzo in più per la valorizzazione del territorio in ottica sostenibile e fruibile, nel rispetto dell’ambiente che ci circonda», commenta l’amministrazione Rosa che amministra Lonate Pozzolo.

Il progetto Slow move

Il progetto fa parte di uno più ampio, lo Slow Move (ponti d’acqua verso il futuro), che punta allo sviluppo del trasporto lungo il lago maggiore, il Ticino ed il sistema di canali, secondo una prospettiva di rispetto ambientale ed incremento del turismo green.

Negli stessi giorni, nella frazione, si stanno svolgendo alcuni lavori di sistemazione della pista ciclabile, con la posa di archetti dissuasori, allo scopo di evitare la sosta in spazi non consentiti, e la messa in sicurezza delle camerette dei pozzi dell’acqua potabile, opera già prevista dal piano dismissione pozzi, e di recente sollecitata anche da un’interrogazione al consiglio comunale dello scorso febbraio; è prevista una sistemazione generale dell’area con ciottoli del Ticino e la posa di archetti dissuasori, con catene.