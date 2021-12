Capodanno in crociera sul Lago Maggiore

Come festeggiare l’ultimo giorno dell’anno e accogliere il 2022 nel migliore dei modi? Semplice, lasciandosi cullare dal Lago Maggiore e coccolandosi con un speciale menù di Capodanno a bordo della nave della Navigazione dei Laghi, dove vi potrete divertire a ritmo delle hit più famose degli anni ’70 e ’80!

Sarà infatti il Dj Pietro Pratesi a suonare una selezionatissima serie di canzoni che hanno fatto ballare intere generazioni e che verranno trasmesse anche in diretta su Radio RVL a partire dalle ore 20:00.

La partenza è prevista da Arona alle ore 20 (l’imbarco, invece, alle 19:30), mentre da Angera alle 20:10.

Una volta partiti, durante la serata, insieme alla musica, sarà il menù ad essere protagonista: sei antipasti, due primi, un secondo, dolce, caffè e amaro.

Ovviamente non mancheranno le tradizionali lenticchie con il cotechino, di buon auspicio per un 2022 all’insegna della prosperità, sotto tutti i punti di vista. Il rientro ad Angera è suddiviso in due manche: la prima, per chi non vuole tornare a casa troppo tardi, prevede una fermata ad Angera per le 2:00 e ad Arona per le 2:10 poi la crociera proseguirà per un’altra ora di divertimento.

Chi vorrà infatti potrà andare avanti fino alle 3, orario in cui la nave arriverà ad Angera, e terminerà alle 3:10 con l’ultimissima tappa ad Arona. Il costo della crociera di Capodanno, con menù e animazione, è di 145 euro per gli adulti e di 70 € fino ai 12 anni non compiuti.

Qui per acquistare i biglietti su Link