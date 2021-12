Gli Alpini di Azzate “fanno nuova” la sede

Gli Alpini di Azzate si fanno il regalo di Natale, rimettendo a nuovo la sede di via Roma. I volontari del locale gruppo hanno messo mano all’edificio con interventi che hanno toccato «la facciata della sede, la gronda, il cancello, il muro di contenimento fronte strada e i muretti laterali della scala».

Un “regalo” delle penne nere al loro gruppo, dopo mesi di grande impegno nei mesi scorsi: i volontari hanno partecipato alla vendita delle mele a favore di AISM; presenziato al picchetto la notte tra il 3 e 4 novembre presso il Monumento ai Caduti in Piazza Repubblica a Varese; lavorato alla castagnata per i bambini della scuola Primaria il 26 ottobre, per Valbossa in Rosa il 6 novembre, per i bambini della scuola materna il 9 novembre; hanno partecipato alla giornata del banco alimentare e nel frattempo hanno anche consegnato i tradizionali Panettoni e Pandori, la cui vendita era destinata a finanziare diversi interventi in ambito provinciale e nazionale.