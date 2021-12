La letterina di Natale vola da Malnate fino a Gorla Maggiore

Da Malnate in volo fino a Gorla Maggiore: è successo a una letterina di Natale, scritta qualche giorno fa e “spedita” in aria attraverso un palloncino.

I pensieri per Gesù Bambino sono stati scritti “da parte” dei piccoli ospiti di un asilo, della frazione malnatese di san Salvatore – e in particolare quelli del piccolo Loris sono riusciti ad arrivare fino a Gorla Maggiore.

Lì lo ha trovato in balcone Debora che, incuriosita dalla speciale missiva, ha pubblicato sul gruppo “Sei di Gorla Maggiore se..” e poi sul gruppo di VareseNews “Oggi in Valle Olona” una foto della letterina, sperando di rintracciare la famiglia del bimbo.

Così è stato: un un veloce passa-parola sui social, fra link e tag, e il messaggio è giunto fino a Daniel e Sara, genitori del protagonista di questa storia che, adesso, ha un’età, 2 anni, e un paese di residenza, Malnate.

Felicissima Debora di aver potuto ricostruire il “volo” della missiva ed entusiasti la mamma e il papà di Loris, corsi immediatamente a raccontargli fino a dove è riuscita ad arrivare la sua letterina, grazie al vento e ad un pizzico di fortuna. La notizia è arrivata anche a Marilena, coordinatrice della scuola dell’infanzia parrocchiale di san Salvatore, che ha commentato: «Che bello!!! Il nostro intento era proprio quello di far arrivare la nostra voce ricca di sogni a chi avrebbe trovato la letterina dei nostri piccoli cuccioli! Grazie per la segnalazione».

Il lancio dei palloncini con le letterine dall’asilo di Malnate

Una storia piccola, ma che in questi giorni ci riporta per un attimo alla magia del Natale e alla bellezza delle letterine dei nostri bambini, capaci di credere, senza paura, che i loro sogni arriveranno lontano.