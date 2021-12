Start up innovative, il progetto Bluesky di Cna premia quattro eccellenze

Sono QTool e Optimon le start up vincitrici della call for innovation del progetto Bluesky Cambiamenti, organizzato da Cna Smartclub con la collaborazione dell’università dell’Insubria e con la business partnership di Techno srl.

A proclamarli Mauro Nodari, Responsabile Marketing Prodotto e Nuovi Business, Bruno Chinaglia, General Manager di CnaSmartClub, Pasquale Diodato, Presidente CNA Smartclub, insieme al presidente di CNA Varese Luca Mambretti, attori e protagonisti del progetto Bluesky, iniziativa promossa da CNA Varese e da CNA Lario e Brianza con il supporto tecnico di CnaSmartClub, il cui obiettivo principale è quello di contribuire a creare un ecosistema favorevole allo sviluppo di nuove iniziative imprenditoriali.

Con loro, la giuria ha voluto però premiare nell’ambito del progetto Bluesky anche altre due start up per l’importanza della proposta: Isaac antisismica e B – Plas.

I FINALISTI

I finalisti, tutte start up particolarmente innovative con progetti interessanti che hanno presentato nel corso dell’evento, sono stati 8: si tratta di QTool srl di Pont Saint Martin (Aosta) che realizza innovativi stampi per l’industria plastica basati su una tecnologia ideata dalla Nasa, IFarming srl di Ravenna che realizza sensori per l’agricoltura, con monitoraggio del meteo, terreno, umidità delle foglie, Reco2 srl di Pontecorvo (Frosinone) che trasforma scarti di produzione industriale e di cave in una serie di prodotti innovativi per l’edilizia sostenibile, Isaac antisismica di Milano che realizza un meccanismo da installare sui tetti delle case e che contrasta le oscillazioni in caso di terremoto, Tomapaint di Parma che realizza biovernici per rivestire le lattine alimentari realizzate partendo dalle bucce di pomodoro, B-Plas di Lugo (Ravenna), che realizza plastica biodegradabile partendo dai fanghi industriali, Optimon srl di Buguggiate (Varese) che realizza sensori in grado di comunicare informazioni ad aziende ed enti e One less van di Marghera che realizza quadricicli “da carico” per poter affrontare in maniera sostenibile e conveniente “l’ultimo miglio” delle consegne.

UNA CALL FOR INNOVATION NAZIONALE A VARESE

La Call for Innovation, le cui finali si sono svolte nella mattina del 17 dicembre 2021 nell’aula magna dell’università dell’Insubria a Varese, ha un ruolo centrale nell’ambito del Progetto Bluesky: sezione speciale del premio Cambiamenti, iniziativa annuale del sistema CNA a livello nazionale e regionale, è la prima edizione di un concorso dedicato a ideatori e startupper.

Gli otto progetti selezionati in tutta Italia nell’ambito del premio Cambiamenti sono stati presentati alla Giuria, composta da Ivana Perusin, vicesindaco di Varese e assessore allo sviluppo, Luca Azimonti, responsabile ricerca e innovazione dell’università dell’Insubria e dai rappresentanti del Business Partner Techno S.r.l., società di Guanzate (CO) attiva nella produzione di soluzioni per la connettività e particolarmente orientata allo sviluppo tecnologico Luca Galli, Co-Owner e Direttore marketing e vendite, e Mauro Nodari responsabile prodotto e nuovi business.

Le startup selezionate nel corso dell’evento finale della Call sono state premiate con l’accesso al programma di pre-accelerazione. Al termine del programma, il Business Partner valuterà poi se formulare alla startup una proposta di partnership che potrà assumere diverse forme in ragione degli interessi delle parti coinvolte, incluso l’investimento nel capitale di rischio della startup. In base ai focus progettuali ricevono, oltre ai premi messi in palio dai Business Partner, l’invito a partecipare, a titolo gratuito, a un percorso di pre-accelerazione e accelerazione offerto da ciascun Business Partner in collaborazione con CnaSmartClub.

COS’È CNA SMARTCLUB

CnaSmartClub è la società di consulenza strategica per l’innovazione nata dalla partnership tra CNA Varese e CNA Lario e Brianza. La sua missione consiste nell’aiutare le imprese a comprendere il cambiamento e a dotarsi di strumenti per governarlo senza subirlo, offrendo servizi per il trasferimento di competenze, dalla formazione e consulenza formativa al temporary management e alle soluzioni per la digital innovation.

CnaSmartClub ha sviluppato un programma specifico per le startup, innovative e non: un percorso di mentoring e di coaching strutturato per aiutare i neo e aspiranti imprenditori nell’applicazione della metodologia lean startup.