A Torba La natura si fa presepe per i bambini

Aspettando il Natale il Monastero di Torba apre ai bambini per un pomeriggio di creatività, tra storia, esplorazioni in natura e tradizione.

L’appuntamento è per sabato 11 dicembre, alle ore 14.30 con La natura si fa presepe, laboratorio dedicato ai bambini dai 5 ai 9 anni che verranno accompagnati nel verde intorno al Monastero a cercare foglie, ghiande, bacche e rametti da utilizzare poco dopo in laboratorio per creare un presepe originale, con l’aiuto di materiali naturali e di riciclo.

Biglietti (ingresso e laboratorio per bambini) prenotabili a questo link: intero 10 € (ridotto a 6 € per iscritti FAI e residenti di Gornate Olona e Castelseprio).

Per gli adulti accompagnatori: bigliettazione ordinaria.