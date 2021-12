Varese, la via Sacra si fa bella

Oggi, 7 dicembre 2021, i frequentatori della via Sacra del nostro Sacro Monte, si saranno imbattuti in un

gruppo di solerti volontari del CAI di Varese che, muniti di rastrelli e soffiatori, si davano da fare per pulire e rendere ancora più bella una delle eccellenze della nostra città.

Non si tratta di una attività sporadica: il gruppo Senior del CAI da anni si è preso l’impegno di tenere pulito e ordinato questo percorso più volte durante l’anno, non dimentichiamolo religioso e devozionale, così tanto frequentato. Grazie a loro, per la imminente festa della Immacolata, la strada delle Cappelle sarà pulita e decorosa.

Si tratta di una azione di volontariato molto utile alla comunità cittadina e non solo.

“Un sentito plauso a tutti coloro che dedicano il loro tempo e le loro forze a questa attività – commenta il coordinatore Bellarmino Zambon. Con l’occasione il gruppo Senior del CAI augura a tutti un sereno Natale”.