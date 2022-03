Alla biblioteca di Garbagnate Milanese un nuovo “Scaffale clorofilla”

La Biblioteca Comunale di Corte Valenti a Garbagnate Milanese, in occasione dell’inaugurazione dello “Scaffale Clorofilla” dedicato al mondo del giardinaggio, martedì 29 marzo, alle ore 11, ospiterà il vivaista Massimiliano Banfi del “Vivaio Banfi”, che fornirà utili consigli per un invidiabile giardino di Primavera.

Preparazione del terreno, semina, potatura, trapianto, piantumazione e prevenzione e cura dei parassiti nel programma dell’incontro. In questa occasione, sarà presentata la nuova iniziativa, la “Biblioteca Dei Semi”: in Corte Valenti, oltre a prendere i libri in prestito, si potranno portare a casa i semi messi a disposizione in un’apposita cassettiera, situata vicino allo scaffale dedicato.

Seguendo lo slogan “prendi, semina, coltiva, raccogli e riporta”, sarà possibile effettuare lo scambio delle sementi.

A tutti i partecipanti verrà offerto un utile omaggio a tema.

Per informazioni:

Biblioteca Corte Valenti (Via Monza 12, Garbagnate Milanese)

02.78618714

biblioteca@comune.garbagnate-milanese.mi.it