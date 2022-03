Consigli di quartiere, primo incontro alla scuola Pellico

È iniziata l’esperienza dei nuovi consigli di quartiere di Varese, con l’incontro nella scuola Pellico, uno dei luoghi simbolo della partecipazione cittadina. Il sindaco Davide Galimberti con il consigliere delegato Giacomo Fisco hanno ringraziato i consiglieri chi si sono impegnati negli anni precedenti, dando il benvenuto ai nuovi consiglieri in carica, in vista delle prime riunioni che si terranno a partire da aprile.

«È tanta la voglia di esserci e mettere il proprio impegno per la città, come testimonia la presenza di molti consiglieri uscenti a fianco dei nuovi – spiega il sindaco Galimberti – un segnale tangibile della piena partecipazione e desiderio di condividere idee, promuovere progetti e costruire insieme il futuro della città, con una forte spinta dal basso. Questo è un esempio di civismo partecipato e senso di appartenenza alla città: una componente fondamentale ancor più in questo momento, all’uscita dall’emergenza sanitaria e nel pieno di una crisi internazionale».

«I consigli di quartiere sono nati tre anni fa, quando abbiamo gettato un seme, ora è il momento di portare avanti questa esperienza di partecipazione – spiega Giacomo Fisco – I compiti principali dei consigli di quartiere si possono riassumere in quattro azioni: segnalare, proporre, collaborare e promuovere. Tra gli obiettivi c’è poi quello del bilancio partecipativo, in cui anche i consigli di quartiere saranno coinvolti per costruire insieme alcune progettualità condivise».

Sono 12 i consigli di quartiere, la cui composizione varia da 5 a 9 consiglieri, con il consiglio più piccolo come quello di Capolago, a quello più ampio come le Bustecche. Il consigliere resta in carica per 5 anni, seguendo la durata dell’amministrazione, mentre all’interno di ogni gruppo viene eletto un coordinatore e un vicario la cui carica durerà 2 anni e mezzo, con l’intento di un vasto coinvolgimento.