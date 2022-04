Allo Spazio Yak di Varese arriva un thriller “da museo”

Appuntamento allo Spazio Yak di Varese per il 9 aprile 2022, alle 21, con lo spettacolo “Habitat” della compagnia Teatro Campestre (Ge-Pd) di Elisabetta Granara.

Al Museo di Storia Naturale i leoni giacciono sereni nella loro piccola savana mentre l’audio della foresta amazzonica riecheggia nei corridoi vuoti. Le giornate scorrono serene tra le visite delle scolaresche e gli interventi di manutenzione ordinaria; quello che succede fuori non conta, l’importante è che al momento della chiusura tutto sia in ordine e il custode inserisca l’allarme. È quello che ha fatto anche ieri sera, eppure stamattina, nella sala degli insetti, è stato trovato un oggetto estraneo…

Una storia che sa di formalina. Un thriller da museo. Un punto di vista biologico sul futuro intorno a tre parole chiave: dispersione, adattamento, evoluzione.

In un periodo storico in cui le migrazioni ci mettono in crisi con la loro complessità, Elisabetta Granara prova a cercare delle risposte nella Natura e conduce gli spettatori lungo i corridoi immaginari di un Museo di Storia Naturale, per ripercorrere con loro lo stupore del suo incontro di profana con la Biologia e l’Ecologia. Lo fa attraverso un racconto e dei personaggi: l’arrivo di una novità al Museo di Storia Naturale, un luogo dove tutto è statico per poter rappresentare qualcosa che mai si può fermare; una direttrice di museo preparatissima e severissima in cerca di un erede; un guardiano che dalle novità è terrorizzato.

L’allegra parabola di una crisi del mondo fermo, perché la vita è un processo di cambiamento costante.

Karakorum Teatro ha deciso di abbinare gli spettacoli della stagione 2022 agli obiettivi dell’Agenda 2030 dell’ONU, costruendo un programma di spettacoli che ci aiutino a comprenderli, per immaginare, sognare, disegnare una strada possibile, per giocare a cambiare il mondo, così, per una sera sola… o forse per davvero?

OBIETTIVO 15: Vivere sulla terra

La biodiversità è ciò che rende il mondo più ricco, che attribuisce a ciascuno il suo ruolo. Ma cosa succede se il diritto ad avere un posto, ad avere un ruolo, viene negato? Meglio cercarne un altro o difenderlo ad ogni costo?

Con il biglietto di HABITAT, domenica 10 aprile potrai avere un ingresso ridotto per visitare il Museo Castiglioni!

Se invece preferisci visitare il Museo sabato pomeriggio, conserva il biglietto e presentalo in cassa a Spazio Yak sabato sera: avrai il ridotto per lo spettacolo!

Intero > 12€

Ridotto (Studenti, Under 18, Over 65, Corsisti Karakorum E Periferico) > 8€

Ridotto (Under 12) > 6€

Per chi ha più di 12 anni è necessario il green pass e indossare una mascherina ffp2