L’elisoccorso non può atterrare, salvata sui monti svizzeri grazie alla cabinovia

Salvataggio particolare sulle piste dei Grigioni, in Svizzera. Nella giornata di sabato 2 aprile è stato richiesto l’intervento dei soccorsi nel comprensorio sciistico di Laax per il recupero di una donna rimasta ferita in un incidente di montagna. La chiamata è giunta alla centrale operativa della Rega che ha subito inviato un elicottero.

Le condizioni meteorologiche, caratterizzate dalla presenza di una fitta nebbia, non hanno permesso però al velivolo di raggiungere il luogo dell’intervento. La donna è stata dunque soccorsa attraverso una cabinovia della località sciistica.

Diverse le squadre intervenute per portare in salvo la persona ferita. Da una prima ricostruzione dei fatti si è appreso che la donna stava camminando nei pressi della cabinovia Arena Express insieme a una compagna. In un tratto scosceso, sono entrambe scivolate compiendo una caduta di circa 15 metri terminata su una sporgenza rocciosa. Una delle due donne ha riportato ferite lievi e l’altra di media gravità.

La pattuglia di soccorso della stazione sciistica è riuscita a raggiungere le due malcapitate, ma non è stato possibile trasportarle con la slitta di soccorso per mancanza di neve. Per questo motivo, considerata anche l’impossibilità di arrivare in elicottero, si è scelto di trasportarle fino alla cabinovia. Il medico d’urgenza della Rega ha potuto raggiungere a piedi la paziente più grave e prestarle le cure mediche in loco.

Poiché il luogo dell’incidente era direttamente sotto la cabinovia, i soccorritori hanno deciso di adottare un metodo non convenzionale e con l’aiuto di un verricello hanno completato l’intervento attraverso la cabina stessa, successivamente la donna è stata trasportata a valle e poi all’ospedale più vicino.