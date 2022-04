Nella basilica di Gallarate il concerto di Pasqua del Conservatorio Puccini

Si terrà mercoledì 13 aprile, alle ore 20.30, alla Chiesa di S.Maria Assunta il Concerto di Pasqua organizzato dal Conservatorio “G.Puccini” di Gallarate.

Un nutrito programma, con brani celebri di J. F. Händel, J.M. Haydn, W.A. Mozart, C. Franck, C. Saint-Saens, G. Fauré, impreziosito da pagine di autori contemporanei quali G. Mezzalira, A. Pärt, J.M. Martin e A. Snyder sarà interpretato dal Coro Polifonico del Puccini, con la partecipazione dei solisti Cao Xinqi e Ester Negri (soprani, allieve della Prof.ssa Santodirocco), Giovanni Luoni (tenore), Marat Acquavita (flauto, allievo della classe della Prof.ssa Dalsant) e l’accompagnamento pianistico di Gabriele Salemi. A dirigere la compagine, il M° Gianna Visintin.

Lunedì 11 aprile, alle 18.30, invece, appuntamento in Sala Multifunzione presso il Teatro del Popolo per la presentazione del volume Il pianoforte a quattro mani. Evoluzione artistica e importanza della didattica, recentemente pubblicato dal Prof. Alberto Cima Vivarelli (prefazione del M°Carlo Balzaretti) per i tipi di Zecchini editore. La presentazione sarà accompagnata da musiche a quattro mani eseguite dall’Autore e dalla pianista Anna Bottani.