Si barrica in casa a Travedona e chiude fuori l’ex marito: a processo per atti persecutori

La coppia in fase di separazione, atteggiamenti di lei che debordano nel parossismo, che scaturiscono nell’episodio clou avvenuto l’8 aprile 2018 a Travedona Monate con la donna che chiude fuori casa il marito (Nella foto: tribunale di Varese).

Arrivano i carabinieri e l’ambulanza, e la donna dopo diverse tergiversazioni (tra cui l’accusa di un improbabile tradimento con una soccorritrice) esce dalla villa in vestaglia e invita carabinieri e sindaco nel frattempo arrivato sul posto a entrare in casa. Una sorta di siparietto a cui hanno assistito tutte le persone intervenute quel giorno da cui è scaturita una querela per atti persecutori nei riguardi del marito.

Nel processo dinanzi al giudice monocratico di Varese è stato ricostruito il contesto in cui è maturato l’episodio per il quale la donna sembra pretendesse dal marito l’acquisto di un appartamento a Milano: seguì visita psichiatrica all’ospedale. Nell’udienza di giovedì sono stati sentiti i carabinieri che hanno operato anche in altre occasioni, come nel febbraio dello stesso anno quando un vicino di casa chiamo’ i carabinieri per gli insulti della donna mossi al marito e ad una vicina di casa accusata di avere una relazione con quello che era oramai l’ex marito: per questo la donna è stata sottoposta al divieto di ingresso nell’ex casa coniugale emesso il 10 maggio dello stesso anno dal giudice.